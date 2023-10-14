「小犬」襲港旅客滯留機場　林世雄：風暴下有限度服務屬必然

颱風「小犬」日前吹襲本港，天文台由預警至改掛9號風球，相隔僅15分鐘，港鐵露天段服務即時暫停，大批旅客及市民滯留機場及港鐵站引起鼓譟。運輸及物流局局長林世雄今早(14日)在電台節目表示，風暴下當日在香港降落的航班，包括大量轉機客，若貿然一刀切暫停所有航班升降，對該些旅客有很大影響，故在安全情況下，當局仍讓航班如常升降。

問及有議員建議在港鐵所有露天路段加設上蓋。林世雄表示，港鐵有200至300公里長的路段，例如東鐵綫及屯馬綫大部分路段屬於露天，若要在已啟用的鐵路綫進行改裝，涉及工程繁複，成本不低。林又稱，理解旅客抵港後希望盡快返回居所，但風暴下交通工具提供有限度服務是必然的事情，若在不安全情況下如常行駛鐵路，風險亦不小，希望市民明白。

林世雄提到，颱風來臨前，政府跨部門小組已開會討論應對方案，採取可行的措施。機場交通每日有2至3個高峰期，機管局以往會因應旅客數量，提早聯絡的士商會安排的士到機場載客。當日機管局已作出呼籲，但司機亦要顧及自身安全，以致成效不大。至於坊間建議設立颱風的士車隊，林世雄認為惡劣天氣下，路面狀況或有機會變得不安全，颱風車隊的安排仍要小心考慮。