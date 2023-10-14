社署精神健康中心擬月內增心理學家編制　業界憂聘請有難度

鑽石山荷里活廣場今年6月初發生斬人兇案，惹起全城關注社會對精神病患的支援。當局及後公布10項支援措施，當中包括改善社署精神健康綜合社區中心服務。據稱社署最快在本月增加精神健康中心的臨牀心理學家編制，將現時每個標準規範團隊由0.5名增加至1名。業界歡迎有關安排，但憂慮目前聘請心理學家有難度；亦有意見認為增加編制不足應付需求。

香港心理衛生會總幹事程志剛指，早前接到社署通知本月擬增加臨牀心理學家編制，但關注社署亦計劃同時要求中心，增加每月須處理個案數目等。他直言目前聘請臨牀心理學家有難度，就算以有關撥款外購私營臨牀心理學家服務，惟收費高昂亦難買足夠服務量，希望署方訂立要求時提供彈性。而現時臨牀心理學家不僅要親自跟進病人，亦要向社工提供諮詢，故建議增加撥款讓中心外購私營精神科醫生，提供更佳的診症、治療和用藥建議。

而精神健康諮詢委員會委員、港大精神醫學系講座教授陳友凱則認為仍遠不足需求。同是委員的社協幹事阮淑茵表示，在現行編制下，部分中心或需共用同一名臨牀心理學家、以兼職聘請或額外請人，又指精神健康中心個案數目龐大，難以全數深入長時間輔導，就算增加編制亦是不足。