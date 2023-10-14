輸清賭本盜同行300萬元　爛賭換錢黨與同夥齊落網

澳門再有換錢黨「黑吃黑」，一名爛賭內地換錢黨懷疑在澳門輸清賭本後，與同夥合謀盜取另一名換錢黨300萬港元款項。當地執法部門今日(14日)表示，兩名男疑犯被捕，並已起回全部贓款，其中一人承認一時貪念犯案，另一人則拒絕合作，他們分別涉嫌觸犯相當巨額信任之濫用、贓物罪，均已移送法辦。當局正追緝其餘涉案人士。

其中一名被捕內地男子姓朱，21歲，報稱在澳門從事換錢黨工作；另一名內地男子姓溫，43歲，報稱司機。案情指，案中事主於本周二(10日)透過朋友介紹認識朱某，打算與之合作到澳門從事兌換工作，二人抵達澳門後一同入住路氹區酒店。至昨日(13日)下午，朱某跟隨事主前往友人處收取365.3萬港元現金作為兌換之用。

在同日晚上8時，事主接獲客人要求前往路氹另一酒店兌換交易，期間因感到攜帶大量現金不便，於是被害人主動將300萬港元現金放在朱某的背包內，便一同乘座的士前往兌換地點。豈料到達交易地點附近時，朱某突然失去蹤影，事主多番致電聯絡無果，懷疑有人夾帶私逃，於是報案求助。

執法人員接報後鎖定朱某身份，於今日凌晨2時在黑沙環某住戶單位內截獲朱某，並起回全數贓款。經查問，朱某供稱早前因輸光賭本，一時貪念下犯案，並聯絡另一名內地友人協助處理款項。至於該名友人得悉後派出溫某前來接贓，事成後將平分贓款。人員其後在上述單位附近再截獲溫某，有人否認指控及拒絕合作。