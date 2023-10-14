長者輪候3年方可入本地資助院舍　學者倡增醫療配套助內地安老

現時長者須在中央輪候冊輪候約3年，才可入住港府資助的安老院舍。港大社會工作及社會行政學系教授林一星直指相關安排很不人道；又認為在大灣區安老不失為好選擇，但基於政策限制，卻舉步維艱。他期望今屆政府可以多為長者著想，讓他們能在安老方面有更多選擇。

林一星在電台節目表示，香港已有接近10萬名長者，在大灣區度過退休生活，政府也有相關的便利政策，例如在大灣區也可以繼續享有長者生活津貼、生果金和綜援。但是這些長者如身體衰弱，無法再照顧自己，他們就要回香港申請政府資助的長期照顧服務，等候三年才可獲安排一個床位。他認為，對一些沒有子女在香港的長者，入住大灣區一些高質素的安老院舍，未嘗不是一個好選擇。

大灣區目前有兩間香港社福機構營運安老院，分別位於深圳和肇慶，但香港長者的使用率並不是太高，林一星認為主要基於3個原因，第一，是醫療上配套跟不上，很多安老服務使用者均有多種長期病患，他們在大灣區看醫生要付錢，造成一定經濟壓力。第二，如果有急症，需要安排回港接受緊急醫療服務，現時主要是由安老院安排救護車，送他們到邊境，再致電999，由香港的救護車將他們送往香港醫院，時間會較長。第三，政府宣傳不足，大部分香港長者也不知道有這個選擇，加上進出境繁複，以致使用率偏低。

林一星建議，政府或可考慮為在大灣區安老的長者，試行新的醫療券，容許他們在大灣區的醫院使用，而並非只限在港大深圳醫院或屬下指定健康服務中心使用。他又提出，當局可參考疫情期間醫管局的視像診症及藥物送遞服務，令住在大灣區的長者不用回港便可以覆診、看醫生和取得所需藥物。他表示，在外國這類醫療管理政策十分普遍，又坦言知道這些安排，牽涉到跨境醫療政策，政府需要和大灣區的省市政府更多的協調，推動政策創新。