港隊亞運奪53獎牌歷屆最多　當局擬增撥資源發掘新項目

港隊於杭州亞運取得8金16銀29銅、共53面獎牌，屬歷屆最多。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，港隊在亞運取得佳績，反映運動員的努力和社會資源投資到位，政府會繼續投放資源，推動體育普及化、盛事化、精英化，以及支援運動員的醫療及訓練等。

對於有意見質疑，現行制度是「有獎牌才有資源」的說法，楊潤雄出席電視節目時指，由於涉及公共資源，分配時需要有制度，當局目前是以各個運動的成績，決定是否納入精英項目，未來亦會考慮對個別適合香港發展，或香港有機會取得佳績的項目加大資源。他形容，談及資源就會涉及「雞和雞蛋」的問題，政府會嘗試發掘不同運動，並與業界保持溝通。

剛過去的中秋十一黃金周，內地訪港旅客人數110萬，仍未重回疫情前水平。楊潤雄稱需要時間追回整體旅客數字；目前航空運力未完全恢復，且旅客出行習慣亦有改變，例如內地遊客以往主要來港購物，顯示更多已轉向深度遊。他認為，香港有山有水、文化古蹟豐富，如果每個市民都做好「好客之道」，相信訪港旅客的旅遊體驗會更好。楊又指，當局一直有向海外宣傳香港，亦會因應需要，考慮再向旅客提供消費優惠。