下周末料迎冷鋒將降溫　重陽前夕打鼓嶺低見19°C

熱帶氣旋「小犬」吹襲過後終於有秋意，本港近日天氣稍涼，天文台預測下周一至六(16日至21日)將有一兩陣雨，雨具仲未可以收起。而下周後期更迎來一道冷鋒，本港周末期間預料會進一步降溫，最低至攝氏21度，部分地區更只有攝氏19度。此外，本月23日適逢重陽節，當日略回升至攝氏22至27度，屆時偶有陽光且無雨，孝子賢孫們今年登高終於唔使捱熱天，不過出門都要記得帶遮擋太陽。

根據分區天氣預報，重陽節前夕，即本月22日，本港各區最低氣溫低於攝氏22度，其中打鼓嶺最凍只有攝氏19度，大埔、上水、屯門及流浮山亦低見攝氏20度。

一股達強風程度的東北季候風會在明日(15日)稍後抵達廣東沿岸，隨後數日該區風勢頗大。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中至北部帶來不穩定天氣，與其相關的雨帶會覆蓋廣東沿岸。天文台預料一道冷鋒會在下周後期抵達華南，該區氣溫下降。

九天天氣預報顯示，明日起至下周五(20日)氣溫維持在攝氏24至29度，當中明日部分時間天色明朗，日間乾燥；而下周一起將連續6日有幾陣雨，期間大致多雲，短暫時間有陽光；至下周六起開始降溫，翌日將低見攝氏21度，且日間乾燥。