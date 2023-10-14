照顧者專線接2400來電　以查詢社區服務及情緒輔導為主

近期本港接連發生與精神健康有關事件，引起社會關注精神病患支援不足。勞工及福利局局長孫玉菡今日(14日)出席2023精神健康月開幕禮時表示，港府上月底推出的24小時照顧者支援專線，截至今午已接獲2,400個來電，認為反應良好。同時，他指當局已累積投放超過5億港元予本港社區精神健康中心，期望可有更多人善用政府資源及服務。

2023精神健康月屬新冠疫情後首次實體復辦。今年活動主題為「Chill愛自己」，場內設有多個攤位，包括香薰首飾DIY、浪聲鼓DIY及鼓樂減壓工作坊等。孫玉菡在活動上表示，港府多年來為社會精神健康服務投放資源及服務，包括在全港24間社區精神健康中心投入超過5億港元。而社會福利署設立的24小時照顧者支援專線，於上月26日投入服務至今，已累計收到2,400個來電，大多以查詢社區服務及需要情緒輔導為主。他認為熱線反應良好，期望能有效減輕照顧者的負擔。

至於近月本港發生多宗工業意外，孫玉菡表示高度關注事件，當局會嚴肅按法律要求調查個案，若在調查當中發現有任何企業或個人需要負責任，定會追究。他又指，《職業安全及健康條例》於今年4月修訂，罰則已大幅增加；惟對於修例後工業意外仍然頻生，他指需各界合作多管齊下，當局會繼續恒常宣傳及巡查，提高業界安全意識。他表示，當局或考慮修改有關密閉空間的執業實務守則，包括利用科技手段提升在密閉空間工作的安全，如有最新方案會再公布。