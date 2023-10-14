手提袋夾層藏220萬元可卡因　外籍女導遊迂迴抵港斷正

昨日(13日)，海關機場科人員在赤鱲角香港國際機場為一名來自納米比亞溫荷克，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴及阿聯酋杜拜抵港的外籍女子進行清關，期間發現她所攜帶的一個手提袋異常沉重，而袋內的夾層亦特別硬和厚，引起關員高度懷疑，遂以X光系統及拉曼光譜儀等高科技器材進行檢查，結果在手提袋的夾層發現共約2公斤懷疑可卡因，市值約220萬港元，即時拘捕該名女子。案件交由海關毒品調查科跟進。

被捕女子55歲，報稱導遊，今次是獨自來港。她已被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於後日(16日)在西九龍裁判法院提堂。案件仍在調查中，海關會繼續循手袋來源及去向進行深入調查，不排除稍後有更多人被捕。

調查人員指，案中有2個特別之處。首先，被捕人士是由出發地，經由非洲及中東2個不同國家，再轉機飛抵香港，相信有人是企圖採取迂迴路線來港，意圖逃避海關的偵查。第2，被捕人士將毒品收藏在手提袋夾層，加大關員的執法難度。

海關強調，面對販毒分子不同的收藏方式及偷運手法，海關一直配備精準及先進的設備儀器，例如電子掃描器和拉曼光譜儀等，協助高效快速地進行檢查工作，正如今次便成功從源頭堵截該批毒品流入本港。海關會適時調整執法策略，並會根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關。

海關重申，根據香港法例，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。