政Whats噏：8號風球的士停工　陳健波籲勿歸咎保險

坊間向來盛傳，8號風球或以上嘅惡劣天氣，的士就會無保險。議員陳健波(波哥)從保單條文與執法角度，指出有關講法不符事實。

波哥日前拍片，指所有保單都係一種合約，會列出不受保條款。實情係的士保單裏面，並無條款話8至10號風球或黑雨等極端天氣，的士就會失去保障。波哥話問過幾位專做的士保險嘅負責人，佢哋都話咁多年來，不論全保抑或第三保，都從未試過因8號風球期間發生意外而拒賠。再者，亦未曾聽聞話打風期間開工嘅的士司機，遭執法人員檢控「沒有第三者保險而使用車輛」，證明的士嘅保險唔會因打風而失效。不過波哥強調，無論天氣狀況如何，駕駛人士都要小心保護車輛，譬如前面有個好大嘅水氹，仍強行衝埋去從而導致到機件嚴重損壞，咁就可能要向保險公司解釋，自己唔係明顯疏忽或故意。

雖然8號風球唔會令保險失效，但波哥話8號風球下開工，司機真係要冒風險。若果出意外，即使有保險賠償，都要畀墊底費，以及損失「無索償折扣」。如何令惡劣天氣之下仍有足夠嘅的士服務，波哥話真係要諗辦法，但唔好將問題歸咎於保險方面，否則失去焦點，就難以正確解決問題。