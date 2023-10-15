東方日報A1：壓力爆煲　悲觀前途　24小時2大學生走上絕路

性格內向、剛升讀港大的尖子男生，疑因入學後未能適應學習環境變化，在壓力爆煲及對前途絕望的雙重煎熬下，於前日反鎖在柴灣住所房間，用膠袋笠頭吸氦氣輕生。事主家人當晚揭發，惜未能挽回男生性命，這是繼上周四（12日）有中大生在校園墮橋身亡後，在不足24小時先後再有大學生走上絕路。有學者指出，疫情影響青少年與同學關係，可能對升學造成更大的人際衝擊，另港府亦應加強規管氦氣，藉此堵塞安全漏洞。

前日深夜11時許，執法部門接報，指一名姓林（18歲）青年，被發現在柴灣杏花邨35座一單位房間吸氦氣自殺。救護員接報趕至，惜經檢查後證實事主已當場不治。執法人員在場沒有檢獲遺書，經初步調查後，相信事件無可疑，列作「自殺」跟進。人員其後檢走氣體罐等證物，死者遺體由仵工舁走，稍後由法醫檢驗以確定死因。

據悉，林男與父母及16歲胞弟，約一年前遷入上址，他生前沒有罹患長期疾病，亦無欠債或與人結怨，自身沒有經濟問題和感情問題。由於為人性格內向，故此甚少與家人交談。林男品學兼優，最近剛升讀香港大學，縱使家人並無發現他近期表現異常，但卻感覺到因學習環境的變化而對其構成一定壓力。

案發前一晚約11時，林母曾經進入其睡房，敦促他填寫獎學金申請表，林男表現未見異常。前日上午，林的父母和胞弟分別上班及上學，林弟於當日下午約3時半返回住所，發現哥哥已關上房門，房內有移動物件的聲響。直至當晚約8時，林父返回住所，察覺事主房門緊鎖，敲門又未有回應，但他對此沒有為意。在約兩小時後，林父再次敲門無果始深感不妙，遂用後備鑰匙開門查看，卻赫見兒子已倒臥地上，頭部被黑色膠袋包裹，膠袋以橡筋綁着頸部，其身旁則有一個用橡膠管黏着的藍色氦氣罐。林父見狀慌忙報案，同時持續以心肺復甦法急救，惜仍未能挽回愛兒性命。

消息指，執法人員沒有發現事主遺體有可疑傷口，其倒斃的房間門窗上鎖，現場無搶劫和掙扎痕迹，所有財物均完好無損。人員檢查事主手機，發現在前日下午約3時，他在社交平台發布最後一則貼文，寫上「我想早點離開到被遺忘的土地」，相信是要暗示尋短，但並無再着墨交代原因。

這是本港在24小時內，接連有兩名大學生疑因學業壓力爆煲而走上絕路。上周四晚上10時許，一名姓王（19歲）中大內地生，疑在中大何善衡工程學大樓通往蒙民偉工程學大樓一行人天橋墮下，重傷倒臥在約12米下的山坡草叢。事主被送院搶救，惜至當晚約11時半不治。

針對今次有學生吸氦氣斃命，防止自殺研究中心總監、港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝表示，氦氣自殺並不常見，惟近年同類案件確有所增加，「每年間中會出現3、5個人（用）這種方法輕生」。據他所知，早年可以經內地購物網站輕易購入氦氣，亦曾聽聞有人在港鐵站等人煙稠密的地方交收，目前本港在規管氦氣銷售等仍存有漏洞，期望港府可加強監管。

葉又稱，升讀大學會面對各種新事物，但疫情使學生適應大學生活相對被動，甚至自信心不足，例如部分學生在疫後復常仍堅持戴口罩，除因健康防護因素，亦可能反映他們對於與人相處存有焦慮。疫情擾港3年，學生多上網課，中學階段與同學的關係不如往常密切，他預見未來一兩屆的大學新生均會有類似情況。

學友社學生輔導顧問吳寶城則表示，現時學生壓力較疫情前多，以中學生為例，疫情期間多上網課，影響學生的學習基礎，亦削弱他們的社交技巧；升讀大學後突然要認識更多新朋友，連帶升讀大學的壓力也會增加。但大學生的學習流動性較高，要對學生提供支援也較為困難。

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