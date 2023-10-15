筲箕灣耀東塌泥修復需半年　土力處研建雨水隧道截流減傾瀉風險

本港上月經歷500年一遇的暴雨，全港接獲181宗山泥傾瀉，當中東區為重災區，筲箕灣耀東邨一幅天然山坡塌下大量山泥，耀興道至今一個多月未解封。土力工程處長張偉文接受傳媒訪問時指，緊急工程需時半年，土力處會再檢視和評估全港同類型天然山坡，並研究興建小型雨水隧道，減低山泥傾瀉風險。

上月黑雨期間，天文台9月7日錄得1小時雨量158.1毫米，是有紀錄以來最高，破了2008年6月7日的145.5毫米紀錄。張偉文指，土力處緊急控制中心於9月8至18日運作期間，共接獲181宗山泥傾瀉，人造斜坡佔142宗，天然山坡佔39宗，當中涉及大規模山泥傾瀉的天然山坡均未做防治工程，包括接近民居的耀興道及石澳道等，當局會優先研究並根據結果安排所需鞏固工程或風險緩減措施。耀興道山泥傾瀉的位置，下方約60米是人造斜坡，早於1990年代即耀東邨建成前後已做鞏固工程，符合現代標準，上月黑雨期間未損毀，但人造斜坡對上的天然山坡最高點離地約100米，塌下約3000立方米山泥，超過一個標準泳池容量，而該山坡主要由花崗石組成，塌下主要是風化了的石頭。事件未釀成人命傷亡有幸運成分，因山坡下是巴士站，幸事發是深夜，如在日間後果不堪設想。事發後政府亦有評估泥石墜落位置與民居距離約100米，認為居民毋須疏散。

張預計，現時該天然山坡的緊急工程需時約6個月，包括清理山上大量石塊，並以岩釘及噴漿等鞏固，然後重開耀興道；政府另會詳細設計修復山坡。張稱上址人造斜坡斜度太大，亦沒空間興建泥石壩，故會研究興建小型雨水隧道，截流山上雨水，避免暴雨時太多雨水滲入山坡。

至於全港山坡情況，張指土力處自2010年起推行的「長遠防治山泥傾瀉計劃」，已把防治山泥傾瀉的工作擴展至全港約3000個天然山坡，耀興道山泥傾瀉事件顯示，除應用現有技術如以泥石壩方式阻截塌下的山泥，亦需探討以「治水」方式紓緩天然山坡於暴雨期間的壓力，例如在上游興建小型雨水隧道截流，土力處會檢視與耀興道類似的天然山坡，研究以「治水」的方式做風險緩減工程，但暫未有具體選址，相信數量不會太多。