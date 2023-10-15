煥然懿居第三座超額認購7.7倍　近9成屬40歲或以下人士

本港樓市全線下滑，普遍市民對香港發展前景未抱太大期望。惟市建局行政總監韋志成表示，首置項目「煥然懿居第三座」截至昨日收到大約2,270份申請表，超額認購約7.7倍，當中申請者以40歲或以下的人士為主，佔申請總數近9成，包括其中約7成為一人申請者，僅三成為家庭申請者，並以二人家庭為主。韋在網誌中指出，考慮到近期的本港經濟及樓市環境，加上按揭利率仍處於較高水平，是次市民對「首置盤」的反應未及當年「煥然懿居」推出第一及第二座役熱烈，實屬意料之內。

惟韋表示，縱使在現時樓市明顯下行，好大機會影響市建局收入的環境下，仍然維持「煥然懿居第三座」原訂的推售計劃，在上月開始接受申請；他指出，雖然受制於有限的財政資源，惟決策的考量並非純粹單從商業角度衡量單位的銷情，而是顧全社會的整體利益為前提，以協助部分市民擁有屬於自己的安樂窩，改善居住環境。

他指出，市建局發現「煥然懿居第三座」超過4成申請者居住在新界區，而根據地產業界的數據顯示，目前新界區的樓價，較當年推出「首置」單位時平均下跌8至9%，近月亦有新樓盤出現大幅減價的個案。但申請者仍跨區申請，認為可見市區樓仍然較具吸引力；而以折扣市價出售、位於市區的「首置」單位，即使涉及資格審核和轉讓限制，仍有一定的需求。他又指從過去兩次「首置」項目的數據反映，「首置」概念對單身青年，以至年輕家庭來說，具有一定吸引力，能夠配合政府協助部分青年「上車」的目標。

韋志成透露，申請期結束後，市建局將進一步分析相關數據；而按目前數據顯示，在申請總數當中，有3成申請者喜好「一房半」(即一房加儲物房)和「兩房半」(即兩房加儲物房 )的戶型，因此令當局將研究在發展大坑西新邨「首置」項目時，從整體規劃和建築設計入手，適量增設「一房半」和「兩房半」戶型的可行性，讓市建局的「首置」項目單位，更配合不同家庭組別的住屋需要。另市建局提醒，「煥然懿居 第三座」項目將在本周三(18日)晚上7時截止申請，有意申請的市民須把握時間。