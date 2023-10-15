研惡劣天氣下股市維持交易　政府指目標年內得出方案

股市交易每逢遭遇惡劣天氣都要暫停，政府正研究在惡劣天氣下維持市場交易的安排。財經事務及庫務局局長許正宇今日(15日)表示，目標年內得出方案，經市場充分討論，如果認為可以接受，希望方案盡快落實。至於JPEX事件，他認為需要加強投資者教育，指出即使受監管的虛擬資產仍有高度投機性及波動性。

許正宇在一個電視節目稱，香港作為國際金融中心，要持續提升競爭力，在惡劣天氣下市場維持交易的需求愈來愈大，而且交易機制的提升，是競爭力的一部分，本港的交易安排要與國際接軌。至於在推出相關安排文件前，當局亦一直與交易所、業界及立法會代表溝通，希望得出兼顧各方的方案。

至於JPEX案件方面，他指事件屬無牌虛擬資產交易平台欺詐，認為對此一方面要有合適的監管制度，另一方面則要做好投資者教育，令投資者知道參與虛擬資產交易要注意的風險，並強調即使在受監管平台進行交易，虛擬資產仍有高度投機性、波動性。許早前出訪埃及和卡塔爾，指一帶一路沿線國家佔全球人口6成，但生產總值就只佔全球3成多，而香港有良好角色，協助該些國家進一步發展，提升生產總值佔全球的比例，例如在人民幣發債、發展ETF市場以及境外人民幣投資產品方面，提供更多選項。