劏房租管條例無阻業主牟取暴利　實際租金較差餉租值平均高3倍

香港社區組織協會今日(15日)公布一項調查發現，過去3年，所有分間單位的年租金收入均高於該物業的差餉租值，最低高出1.1倍，最多高至8.9倍，平均高出3倍。社協說，數字反映劏房租管條例生效至今，劏房市場租金水平仍居高不下，個別業主藉出租劏房牟取暴利，建議政府每兩年檢討條例內容，並規定業主分間單位出租後，年租金收入不能高於其差餉物業估價署租值120%。

為了反映籠屋、板房、劏房租金問題，社協今年9月至10月初，隨機抽樣全港各區分間樓宇單位，透過網上租房平台、區內地產中介、及電話訪問形式收集了75個劏房租金數據，以及該單位的應課差餉租值作對比。結果發現，受訪劏房單位在過去3個年度的年租金收入，均高於該單位的差餉租值，當中實際租金較差餉租值平均高出3倍，其中最嚴重的個案，一床位單位的年租金收入是差餉租值的8.9倍。

社協表示，數字反映劏房市場與差餉租值脫鈎，業主個人的意願為訂定分間單位租金的最重要因素，沒有機制可制衡的情況極不理想。自「復常」後，更有不少居民在過去數月續租時已被業主加租，他們不少表示業主因疫情期間已「凍租」，甚或曾一度下調租金，故今年加租實無可避免。

社協指，為切實保障基層租戶權益，建議短期可參照差餉物業估價署對個別單位估值租金水平，規定業主分間單位出租後年租金收入不能高於其差餉物業估價署租值120%，杜絕個別業主藉出租劏房牟取暴利；政府另需每兩年檢討租務管制法例內容，以確保條例能有效保障基層住屋權。