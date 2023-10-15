房屋不足成香港恒久難題　地產商直斥政府翹埋雙手

香港居住難題一直未解決。有本地地產發展商昨日(14日)接受電台訪問時直言，曾向首屆特區政府提出在東大嶼淺水區填海，增加土地供應，以改善中低層居民的居住環境，目的是確保社會穩定。惟時至今日，香港唯一欠缺、亦是令其最失望的就是房屋問題依舊存在，直言問題若處理得當可直接提升本港競爭力，勝過任何周邊國家及地區。

該發展商舉例指，深圳現時常住人口已逾千萬，當地政府亦能解決到房屋問題，反觀本港房屋問題更具迫切性，例如劏房戶等，反問港府為何解決不到，認為以香港的財力、智慧及技術，理應可以解決。同時他亦認為以現時港人的收入，不應僅住在數百呎的細小單位。

此外，港珠澳大橋由建成至今使用率依然偏低，該發展商認為目前三地政府各自為政，本港方面由於港府擔心會造成大橋擠塞而限制使用，他對此感到奇怪，因為投入大筆金錢興建大橋，卻未能發揮其最大功效，又指澳門政府亦擔心塞車，卻能找到解決辦法，如在澳門方面設有大型停車場，珠海則歡迎民眾駕車前往，他認為香港方面應一早興建大型停車設施，以解決大橋帶來的交通擠塞問題。