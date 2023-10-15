屯門及沙頭角快遞自提點5度遭刑毀　疑涉生意糾紛拘10男

今年9月8日至10月10日，屯門及沙頭角發生5宗刑毀案，該些案件是針對2個內地品牌的集運公司快遞自提點，其中屯門的自提點3度被人用鐵錘砸爛櫥窗及淋潑紅油，而沙頭角方面，一輛掛有假牌的車輛接載歹徒到相關自提點「掃場」，推翻枱櫈搗亂再逃離現場。連串案件造成的財物損毀，估計維修費大約3萬港元。

由於案件性質惡劣，新界北總區執法部門展開深入調查及情報分析，鎖定有份參與犯行的人士，並於前日(13日)至今日(15日)在屯門、旺角、九龍城和深水埗一帶展開行動，至今一共拘捕8名本地男子和2名持香港身份證的南亞裔男子(17至41歲)，涉嫌「刑事毀壞」、「行使虛假文書」及「管有攻擊性武器」，同時檢獲一輛接應私家車，疑人犯案時所穿衣物及手機等，10人現正被扣查。

調查顯示，事件懷疑因涉事品牌的生意競爭糾紛而起，至於被捕人士懷疑全部有黑幫背景，包括1名主腦、3名中間人、2名負責聘請「行動組」的上線，以及4名負責破壞、睇水等工作的「行動組」成員。當中至少4人將被暫控一條「刑事毀壞」罪，案件將於明日(16日)在粉嶺法院提堂。