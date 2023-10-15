政Whats噏：掛9號波預早幾多通知全世界　田北辰點計75分鐘

颱風「小犬」早前襲港，天文台由預警到改掛9號風球，相隔淨係得15分鐘，掛起9號風球嘅時候，港鐵露天段服務即時暫停，大批旅客同市民分別滯留機場同港鐵站而引起鼓譟。議員田北辰（田二少）就話市民唔會知幾時掛9號，絕對唔接受呢個安排，而呢次事件係因為港鐵早30分鐘收到通知，但天文台又冇同步通知公眾咁話。

田二少話以往天文決定掛9號，會預先同時通知全世界，但今次唔知點解，港鐵只係早30分鐘收到通知，而且天文台冇同步通知公眾，所以佢話將來天文台決定掛9號，一定要預早同步通知全世界，最好唔可以少過75分鐘，點解呢？

原來係因為港鐵最長車程大致係75分鐘，所以預告之後，仲有列車可以走全程，佢又話支持港鐵喺9號風球嗰陣，會為每一條線講明邊到係終點站，之後港鐵就要係每個站講清楚，幾時開始只會去到露天段前嘅最後一個站。

依家好多人都討論緊港鐵係咪全部站要加上蓋，田二少就話覺得如果真係天價就唔好做啦，但佢問過專家，話依家起個上蓋係可以淨係用堅硬嘅物料整一個好疏嘅框架，防止大型外物跌落路軌，仲可以整完整嘅上蓋，而政府唔應該淨係用口講，最起碼要做個研究睇吓幾錢、可唔可行，先會令社會心服口服咁話。