精進建築就渡華路地盤致命意外發聱明　否認拖延報案

豁下工程接連發生致命事故的承建商精進建築今晚發表聲明，指澄清涉及日前於佐敦渡華路地盤發生的工業意外的不實消息，強調地盤管理人員發現有人不省人事後已即時報案，救護員約於接報後15分鐘內到場，而非外界所指人員拖延近1小時才報案。

精進指，對事件中離世的工人蘇先生深感難過，並向家屬致以深切慰問，盼他們早日釋懷。 精進又指，事發當日早上，地盤管理人員如常進行安全監察，根據紀錄蘇先生與同組工人已妥善佩戴安全帽及安全帶等裝備。根據監察，蘇先生於午飯後下午1時21分回到事發位置。地盤管理人員如常巡查到該位置，當時約下午2時，發現蘇倒在地上不省人事，並立即報警求助。救護員於下午2時13分到場，隨即將蘇送院搶救，並非如外界所指逾一個多小時才報警。

精進表示，蘇先生隸屬於一間持有港府認可牌照的機電公司，其工作團隊共有7位成員。事發後，據其他6位成員所稱，他們考慮到蘇先生的年齡、其約200磅的體形以及安全，分配較輕省的工作崗位給他，即於既定位置的升降台操作開關。除上述工作外，蘇先生沒有被指派其他工作。其次，電纜槽並非設計為工作平台或通道，與陣底約0.7米距離，空間非常狹窄，於電纜槽上行走或爬行是非常困難，並且所有工人都清楚知道電纜槽是嚴禁攀爬或當作通道或工作平台使用。

至於蘇先生被發現昏迷的位置距離升降台大約有9米，而其安全帽則在電纜槽上。由於蘇先生獲指派的工作是在升降台操作開關，對於他為何爬上高處的電纜槽，並在非常狹窄的空間爬行約9米後墮下，精進稱不得而知，而事件真相仍然有待相關部門調查確實。