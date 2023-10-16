本港初創企業研便攜磁吸銀包　助手機無線充電避黑客入侵

原來在公共交通工具或食肆使用的USB充電口為手機充電，都有機會被黑客入侵！美國聯邦調查局今年初就為此呼籲公眾，切勿使用公共充電器。有香港初創企業就研發一款有無線充電功能的便攜磁吸銀包，讓用家使用公共充電裝置時隔了一重，不會令手機資料被盜，產品更衝出香港，獲美國和新加坡入口商青睞，料每件產品售價由230港元起。

呂應麟(Tim)為一名為創業而放棄讀大學，由32歲才開始自學科技轉型的創科企業家。視「蘋果教父」喬布斯為偶像的他，兩年前受蘋果公司推出皮革銀包啟發，著手研發集科技及銀包功能於一身的產品，希望為大眾的生活帶來更多便利，他指很多手機因為經常插USB線充電，致充電口損壞及在手機賣出時大幅跌價，無綫充電是大趨勢，但市場上的無綫充電器都是插座款，重250至600克，不會有人願意隨身攜帶使用，故他想到將無綫充電器變成輕便、時尙的日用品。

Tim創辦的初創企業iii Hong Kong Limited，晶片技術研發出有無綫充電功能、重量分別僅約80克的Techkiii磁吸銀包、手機殼和卡片套。產品連接公用USB充電口為手機充電，隔了一重，因為無綫充電器沒有資料轉移功能，資料沒可能被盜用。

他參加了今年中IPHatch 香港知識產權創業比賽，知名電器及電子產品生產商Panasonic在比賽中了解其產品後，認為有市場潛力，將專利技術轉讓，Tim以公司股份交換，藉此技術改良產品，防止無線充電器和手機過度充電。該公司正參與香港貿易發展局秋季電子產品展，Tim指，參加展覽可以一次過接觸很多來自世界各地的買家，已經有好幾個國家的買家，包括杜拜、捷克和日本的買家透過貿發局的『商對易』（Click2Match）智能配對平台，邀約在展會期間洽談合作，期待這個港產發明可以進駐內地市場和更多國家。

他稱已有美國和新加坡手機產品入口商試用有關產品，回饋非常正面，即將投入生產，預料每件產品售價相若於230至360港元，香港城市大學深圳研究院亦提供支持，協助該公司在內地推動產品商品化。香港秋季電子產品展以及國際電子組件及生產技術展，於10月13至16日同期在香港會議展覽中心舉行，有近3,200家來自22個國家和地區的展商參展，展示創新科技智能產品和方案、相關服務及資訊，供環球買家參觀和採購。