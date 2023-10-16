東方民調：年度花費增三成 12個年度燒110億

假難民成為本港財政的無底深潭，目前滯港的免遣返聲請者多達約1.5萬人，當中逾97%獲擔保外出而獲發「行街紙」。當局2023/24預算花費14億元在他們身上，比去年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%。而本年度的預算花費加上過去11個年度的花費，即整整12個年度白白花費高達110億港元。

假難民滯港期間作奸犯科，部分更受黑幫招攬，翻查紀錄，今年1至3月已有776名非華裔人士因觸犯刑事罪行被捕，較去年同期上升51%，連同2019年至2022年，4年多共有12,740人被捕。不法分子利用機制留港打黑工及犯案困擾本港多年。

除令治安惡化外，政府公帑亦成提款機，不少假難民藉難民身份苛索各種福利。本年度預算花費14億港元，其中3.89億港元用於審核聲請和處理有關上訴及呈請、5,700萬港元遣送聲請不獲確立者、1.71億港元用於公費法律支援，以及7.84億港元人道援助。而本年度預算開支較去年度花費多，主要是由於上訴委員會加快處理與聲請相關的上訴，由2022年處理約1,500宗，提升至今年起每年完成處理不少於3,000宗。有議員則關注酷刑聲請機制，否則消耗公帑如無底深潭，促請有關當局正視問題，盡快解決假難民問題。

假難民長年對本港治安帶來破壞及財政負擔。有學者指出，香港已成南亞人士眼中的「偷渡天堂」，又認為港府雖然收緊程序，但審批仍然緩慢，即使申請不獲批，他們仍會有一段時間滯港，為非作歹。政府應重新考慮難民政策，長遠應尋求退出聯合國《禁止酷刑公約》。

隨着社會復常，本港共有8個社區隔離設施及方艙醫院完成歷史任務，部分已有後續安排，例如啟德隔離設施擬改為青年宿舍，竹篙灣社區隔離設施等則暫未有安排，社會有聲音指，倒不如把部分設施暫時改為禁閉營，收納假難民，讓他們在內等待遣送或讓其他國家收容，情況有如以前的越南難民營一樣。