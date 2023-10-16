東方民調：偷渡非禮打劫無力管　禁閉遣返不容緩

近期一個月內已有兩宗「南亞兵團」搶灘，大澳及索罟群島先後發現多名南亞漢偷渡客。南亞兵團經常無視法紀，早前有南韓女遊客直播期間疑被印度漢非禮，尖沙咀有奢侈品店遭南亞賊劫案，連七旬婆婆也成為目標。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，南亞人蛇偷渡猖獗，反映免遣返聲請機制遭濫用，政府每年花逾10億元養假難民，不但浪費公帑更令治安惡化。受訪者認為，應該設立禁閉營或立即遣返犯法者，以減低假難民對社會傷害，逾半受訪者更指，香港長遠應退出聯合國《禁止酷刑公約》才能杜絕問題。

繼大澳9月5日有8名南亞人非法入境被捕，同月30日再有一批不速之客企圖循水路偷渡，途中疑在驚濤駭浪中遇險，執法部門收到市民報案在索罟群島發現南亞漢，經過13小時海陸空搜索，終於尋獲匿藏的8名南亞偷渡客，並將他們拘捕扣查。不足一個月已有兩宗「南亞兵團」搶灘，反映假難民偷渡活動猖獗，不斷輸入犯罪「生力軍」。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問502名18歲或以上市民，結果顯示，對於一個月內發生兩宗南亞人蛇搶灘，45%受訪者直指假難民偷渡猖獗；34%揶揄香港淪為偷渡天堂；19%質疑無法堵截源頭。早前有南韓女遊客直播期間遭印度漢非禮，43%受訪者指，令人感到香港烏煙瘴氣；37%擔心影響香港形象；18%直指會嚇怕遊客。

政府每年花10多億元向假難民提供援助，53%受訪者直指浪費公帑，如倒錢落海；37%批評港府養治安毒瘤；8%直斥政府淪為提款機。假難民在港干犯嚴重罪案，打劫金行甚至當街搶劫，66%受訪者擔心令治安惡化；23%斥淪為黑社會作奸犯科；9%直指經常受滋擾，擔驚受怕。

政府多年無法解決假難民問題，67%受訪者認為，主要原因是免遣返聲請遭濫用，需要檢討；20%斥政府太仁慈，姑息養奸；12%批評福利太好成來港誘因。對於政府應如何處理假難民，52%受訪者促香港退出公約；28%認為，犯法者應立即遣返；18%認為應設立禁閉營。