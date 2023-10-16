消委會測試29款朱古力　全部檢出重金屬鎘　長期進食或損腎臟

朱古力食到腎虧？不少人吃朱古力紓壓，聖誕亦會吃大量朱古力。不過，消委會測試20款黑朱古力及9款牛奶朱古力，發現幾乎全部含重金屬，一款黑朱古力檢出的重金屬鎘含量超出歐盟規定的上限，長期進食可能會損害腎臟，已轉交食安中心跟進。

消委會今（16日）指出，20款黑朱古力樣本檢出的鎘含量由每公斤0.039毫克至0.937毫克，相差達23倍。當中最高的「Amedei」意大利製造黑朱古力，鎘含量較可可含量百分率≥50%的上限（每公斤0.8毫克）超出17.1%。全部牛奶朱古力樣本的鎘含量均符合歐盟上限，其檢出量由每公斤0.009毫克至0.092毫克，相差9.2倍。

該會稱天然存在於地殼表面的鎘於工業的用途很廣泛，如動植物居住及生長環境的土壤、空氣、水域等受到鎘污染，鎘便會在食物鏈中累積傳遞。如長期進食鎘含量高的食物，可能會損害腎臟。

另外，全部20款黑朱古力樣本均檢出鉛，9款檢出砷。9款牛奶朱古力樣本中，有5款檢出鉛，全部均沒有檢出砷。然而，全部樣本檢出的鉛含量和砷含量都沒有超出中國國家標準上限。

消委會指出，法例規定所有在港出售的食物，必須適合供人食用，然而本港法例並沒有專門為朱古力食品設定重金屬限量，因此參考歐盟及內地的標準進行測試。食物安全中心則表示，所有朱古力樣本在正常食用情況下不會影響健康及符合本港法例要求。消委會未有列出報道提及廠商回應。