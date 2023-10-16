裝修後除甲醛及清潔服務收費計算方法不一　價錢相差接近5倍

油漆、家具等均令新裝修的單位含較高濃度的令人類患癌物質「甲醛」，不少人為此會光顧除甲醛服務。不過消委會收集市面上23間提供家居除甲醛及／或裝修後清潔服務公司的收費及條款等資料，發現收費計算方法各有不同，收費差距亦頗大，由1,202港元至7,000港元不等，相差接近5倍。該會又提醒在服務範圍、使用物料和其他細節上，消費者亦要小心比較，以揀選最適合的服務商。

消委會今年8月向56間提供家居除甲醛及／或裝修後清潔服務的公司，收集其服務收費和使用條款等資料，共有23間公司回覆。17間都是按單位面積及／或家具數量列明總收費，收費由800港元起；另有3間公司按每平方呎收費，由每平方呎2港元至7港元不等。各公司的基本收費由最低約1,202港元至最高7,000港元，相差接近5倍。

消委會又提到，服務商較普遍採用「光觸媒」及「無光觸媒」製劑作除甲醛劑。前者利用光催化劑配合光照，產生光催化分解作用，藉以分解甲醛和其他揮發性有機化合物，現時最廣泛應用的光觸媒材料為二氧化鈦（TiO2），需要足夠強度的光線才產生活性氧化合物，並與吸附於材料表面的空氣污染物。

不過，欠缺適當和足夠 的光線照射，相關催化劑作用有限，更有機會衍生出比原本揮發性有機化合物更為有害的物質，例如被轉化並二次形成為甲醛，亦有可能轉化成刺鼻、刺激眼睛及黏膜、且同樣具致癌性的乙醛。

消委會提醒，消費者在購買服務時，應向相關公司索取服務列明細節的合約及／或發票等文件，例如涵蓋的服務項目、基本及額外收費及付款詳情等。消費者亦應留意公司所提供的檢測項目是否全面，理想的室內空氣質素並不應只單一評估甲醛的濃度，應同時留意二氧化碳、一氧化碳、臭氧、苯等空氣污染物的濃度。