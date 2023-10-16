豆奶蛋白質媲美牛奶　日喝33杯椰子奶才及1杯低脂奶

植物奶近年大行其道，支持者趨增，當中患乳糖不耐症的人不適合飲用牛奶，亦因動物權益和認為植物性食物較動物性食物對環境更有利，繼而選擇植物奶代替奶類製品。消委會近日測試市面39款植物奶，檢測其營養、霉菌毒素、金屬污染物及除害劑草甘膦含量，結果發現豆奶的蛋白質最高，與低脂奶相近，而椰子奶及米奶則最低，前者需要日喝33杯才相當於一杯低脂奶蛋白質含量。

消委會在超級市場、百貨公司等不同零售點搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括7款杏仁奶、5款椰子奶、5款米奶、10款燕麥奶和12款豆奶。樣本每包的售價介乎6港元至62.9港元不等，而每100毫升的售價則由1港元至8.5港元不等。測試結果顯示，有19款樣本的總評同獲4分或以上，當中包括每100毫升售價較高及較低的產品，反映產品的品質與價格沒有必然關係。

測試結果顯示，豆奶的蛋白質平均含量是5 類植物奶之中最高，每100毫升含3.26 克蛋白質，與低脂奶的蛋白質含量接近，大豆的蛋白質亦是完全蛋白質，飲用1杯240毫升的豆奶攝入的蛋白質約(7.82克)，佔中國營養學會建議成年女性每日推薦攝入量的14.2%。而其餘4類植物奶的平均蛋白質含量均不高，每100毫升只有0.1克至0.66克，飲用1杯只能攝入成年女性每日蛋白質推薦攝入量的0.4％至2.9％。

消費者亦需注意，該4類植物奶的蛋白質為不完全蛋白質，所以仍需從其他膳食攝取所有必需氨基酸，當中椰子奶和米奶的蛋白質平均含量最低。消委會亦建議，嬰幼兒需從母乳或配方奶中攝取成長必要的營養，即使患乳糖不耐症，父母都不應自行以植物奶取代奶類，如有疑問，應諮詢醫生及註冊營養師的意見。

鈣質方面，以每100千卡計算，16款樣本達高鈣定義，包括4款杏仁奶、5款椰子奶、1款米奶、4款燕麥奶和2款豆奶樣本，該等樣本每100毫升的鈣含量由23.92毫克至155.75毫 克。飲用1杯低脂奶攝入的鈣約為300毫克，佔成人每日推薦攝入量(800毫克)約37.5％。以無添加鈣的樣本平均含量計算，消費者需要飲用125杯椰子奶，才會攝入與1杯低脂奶相若的鈣質。

在重金屬鎳方面，10款樣本檢出鎳，包括2款燕麥奶和8款豆奶，含量為每公斤0.23至1.08毫克。以一個60公斤的成年人為例，每天飲用3杯(約720克)鎳含量最高的樣本#34所攝入的鎳，便達訂定的每日可容忍攝入量(0.78毫克)。而目前研究證據未能確定以飲食途徑攝入鎳和鎳化合物，對人體健康會構成風險。惟對鎳敏感的人士，從飲食途徑攝入鎳後，可能會引發系統性接觸性皮膚炎。有 1款豆奶樣 本檢出草甘膦，含量為每公斤0.025毫克，遠低於乾大豆的上限。一般食用情況下，應不會對健康構成風險。

檢視樣本的標示，發現26款樣本均有營養素標示值與檢測結果的差距不符《技術指引》的 要求。除了可能是標籤出錯，另一原因或是由於植物奶不時會出現分層和沉澱情況，亦反映出消費者飲用植物奶時，或只能攝取較標示值低的營養。

食安中心風險評估顯示，所有樣本在正常食用情況下不會影響健康，並符合法例要求。有關營養標籤的個案，食安中心調查發現3款產品涉嫌違反相關標籤規例，已提出檢控。2款產品的檢測結果合格，6款產品沒有在市場出售，其餘檢測結果待定。2020年至今年年中共抽取逾450個植物奶樣本作化學及微生物檢測，1款豆漿樣本含過量蠟樣芽孢桿菌，其餘樣本均通過檢測。