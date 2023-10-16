紋身不慎可感染致命病毒　有投訴紋唇後紅腫兼發燒

不少年輕人愛上紋身以凸顯個性，甚至視為愛的記號。而愛美女士則以紋眉、紋眼線等美容紋身(永久化妝)，省卻不少化妝時間。不過，進行紋身和永久化妝可能會為身體帶來不同的健康風險，若紋身用具衞生情況欠佳令紋身過程接觸到其他人的血液，因而感染包括愛滋病病毒等傳染病，亦會有致敏及受細菌感染，當中紅色紋身顏料有較大致敏風險。至於般常見的美容紋身如「紋眉」、「紋眼線 」、「紋唇」及「漂眉」等項目亦有過敏案例，消委會收到有市民投訴紋唇後出現發燒及唇部紅腫和疼痛。

紋身又名刺青(Tattoo)，是在皮膚上留下的永久標記，紋身師或美容師會使用電動的震動儀器的針重複刺穿皮膚表面，將特定墨水注入皮膚的真皮層。至於美容紋身亦稱為永久性化妝，以彩色色素注入眼睛周圍、眉毛或嘴唇上，以代替日常化妝，一般可持續2年至6年。不過，紋身有機會帶來4方面的健康風險，包括紋身的過程、紋身的墨水、紋身後的長遠健康和去除紋身的風險。

紋身過程中若針頭未經妥善消毒而重複使用，有機會引致細菌或病毒感染，可在紋身後立即出現，或者在數天、數周甚至更長時間之後發生，症狀包括皮膚可能會呈現紅色、深棕色或紫色，呈凹凸不平或凸起，腫脹、疼痛及皮疹等，患者可能會出現開放性潰瘍或在紋身及附近位置的皮膚出現流膿等情況。就算沒有感染，皮膚對紋身墨水出現致敏反應，包括皮膚發癢、出皮疹、紅腫等，海外研究指紅色紋身顏料有較大致敏風險。

消委會今年1月至9月接獲5宗有關紋身的投訴，與去年同期相若。其中一個案例，消費者在進行激光去除紋身項目後，皮膚出現水泡，經醫生證實為二級燒傷，令傷者短時間未能屈曲雙手。視乎紋身的大小和位置，部分紋身和去除紋身的項目或需要分開數次才能完成。由於美容店和紋身店一般都會要求消費者在預約時全數繳付整個 項目的費 用，即使消費者未 能 完 成該項目，亦可能不會獲得退款。

至於永久化妝的投訴較多，今年頭9個月有24宗，為去年同期的2倍。有個案指在美容店進行紋唇項目，當時美容師未有向消費者講述敏感體質可能會因紋唇造成的影響。而消費者在進行第一次紋唇項目後，身體出現發燒及唇部亦出現嚴重的過敏反應，包括紅腫和疼痛。投訴人因敏感而未能完成餘下的紋唇項目，故要求退回款項。

現時香港法例未有規管紋身師須具有專業資格或紋身店須領取牌照，不過現有法例《青年人紋身條例》規管紋身師或美容師不能為未滿18歲的人紋身(除非是由註冊醫生因醫學理由而為病人進行紋身)。消委會提醒消費者，在進行紋身和去除紋身的項目前，應先向美容師和紋身師了解詳情，另外亦應向醫護人員或皮膚科醫生了解相關的健康風險，例如自己的身體狀況是否適合進行該項目、該項目可能會引致的副作用等，以免造成人財兩失。