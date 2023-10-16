牛奶朱古力平均糖含量　較黑朱古力高9成

朱古力為上班族的零食，不少人為了食得健康，選購時會查看營養標籤作比較。消委會發現，有3款黑朱古力的糖分檢出量較標籤高逾20%；1款脂肪含量亦較標籤高逾20%，其中飽和脂肪高過一倍；另有一款牛奶朱古力被發現營養標籤上的數字模糊不清。該會促廠商改善。

儘管大眾均知朱古力大多高脂肪及高糖，但其十分可口仍禁不住多嚐。消委會測試的20款黑朱古力樣本中，檢出總脂肪和飽和脂肪含量最高的樣本都是「Millésime」70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador，檢出的總脂肪含量比其營養標籤標示的每100克41.23克高出23%，而檢出的飽和脂肪含量更比其營養標籤標示的每100克14克高出1.29倍。檢而出飽和脂肪含量比其營養標籤標示值高出超過20%的樣本還有「Domori Cacao Criollo 70% Porcelana Dark Chocolate和「Lucullus」73% Dark Chocolate Bar，分別高出80.0%和34.4%。

此外，連同另外9款牛奶朱古力，2款牛奶朱古力檢出反式脂肪，檢出量由每100克0.1克至0.2克。但Green & Blacks Organic Organic Milk Chocolate 37% Cocoa 在沒於營養標籤標示含反式脂肪，吉百利牛奶朱古力則因營養標籤上的數字模糊不清。因此無從評估其準確度。消委會已將該樣本的資料轉交食物安全中心跟進，並敦促各廠商完善其產品的營養標籤。

糖分方面，20款黑朱古力樣本檢出的糖含量由沒有檢出至每100克36.0克。其中3款黑朱古力樣本檢出的糖含量比其營養標籤標示值高出超過20%，分別為「Royce」 Pure Chocolate – Mild Bitter Cacao 80%、「Galler」 Dark Chocolate 70% Cocoa 和「Food Nation」 Dark Chocolate 72% Organic Dark Chocolate。

9款牛奶朱古力樣本檢出的糖含量由每100克46.0克至60.5克。絕大部分樣本檢出的糖含量沒有比其營養標籤標示值高超過20%。整體而言，牛奶朱古力較黑朱古力所檢出的糖高，撇除2款標示不含糖的黑朱古力樣本，9款牛奶朱古力樣本平均檢出的糖含量約每100克53.8克，比18款含糖黑朱古力樣本平均檢出的糖含量（每100克28.2克）高約90.8%。

消委會引述研究指，朱古力或可可產品可助改善血脂和心臟病的風險。然而，食用朱古力仍要適可而止，以一般成年人為例，應限制每週朱古力的攝取量在100克以下，以防過量進食而引致肥胖及相關的代謝疾病。

「Green & Blacks」供應商表示，標籤上的標示與生產商當地的測試結果相符。「Lucullus」代理商表示會安排第三方化驗所檢測相關原材料及產品，以確認產品的資料準確性，修正標籤，亦已立即將有關批次全部回收和下架。「Royce」代理商則向消委會又提交其2009年的糖含量檢測報告。消委會未有列出其他報道提及廠商回應。