孔繁毅指流感入院人數開始減少　料新冠下月中至月底爆發高峰

本港目前面對流感及新冠雙疫夾擊，港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅今日(16日)在電台節目表示，夏季流感高峰期已接近完結，瑪麗醫院流感入院人數及重症人數開始減少，但新冠患者入院人數及重症卻增加，主要是長者及長期病患，料下月中至月底是新冠爆發高峰，至12月回落，繼而是明年2月農曆新年期間會有冬季流感高峰。

孔繁毅指出，今次夏季流感高峰入院重症及死亡人數較新冠疫情前高，原因是過去三年本港在防疫措施下，大部分市民都戴口罩，基本上無流感爆發，部分長者沒有打流感針，幼童自出世至今沒有接觸過流感病毒，整體社區對流感抗體偏低。

至於新冠病毒，預計每半年出現高峰，原因是社區抗體大約每半年下跌。但市民毋須擔心，因為很多人已打齊3至4針新冠疫苗，亦有很多人曾感染，混合屏障相對高，料長者及高危人士在11月亦可接種最新的XBB疫苗預防。新冠及流感暫時沒有重疊，但要留意的是公立醫院內科病床大部分時間爆滿，入院人數逾100%，醫管局應增加內科病床，調配整體人手，以免無法應付。