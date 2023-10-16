政Whats噏：行山似障礙賽　黃國：接受唔到個半月都未清理好

好多市民鍾意行山，而因為香港嘅遠足路徑既安全，沿途美景盡入眼簾，亦有唔少旅客慕名而來。之不過，若果行山變咗好似障礙賽咁，真係要避之則吉外，剩低嘅就係嬲。

之前都講過，香港經經兩個颱風同500年一遇嘅暴雨摧殘下，多處山泥傾瀉、水浸，補救措施有緩急先後，市區會快啲，離島同郊區就要等等。但要等幾耐呢？又無聽聞有績效指標(KPI)喎。

議員黃國今日(16日)喺社交平台貼文，超強颱風「蘇拉」上月襲港，9月1日晚掛起10號波，一周後又有世紀黑雨，造成大大小小嘅破壞。佢收到街坊投訴，城門水塘行山徑沿途好多塌樹至今仍未清走，滿地碎石，滿地泥濘容易令人跣低受傷，原本拉起嘅示警膠帶大多已損毀，或令行山人士無法避開風險區域。

城門水塘係熱門嘅行山點，黃國話應該確保沿路暢通同安全，保障市民同遊客，而「蘇拉」距今已超過一個半月，但行山如同障礙賽，一方面易令行山人士受傷，亦會妨礙救援人員到場。

黃國話狂風暴雨後嘅善後工作並不簡單，有先後緩急，當然必須肯定前線工友嘅付出，但係事發一個半月後仍未完全清理，情況能夠能接受，佢希望政府同外判承辦商增派人手清理，減輕工友嘅工作量，加速行山徑復常。

政府手腳咁慢，又難怪佢嬲爆嘅。唔單止係行山徑，喺南丫島多處山泥傾瀉，都未處理好，正如世紀黑雨導致筲箕灣耀東邨附近山泥傾瀉，耀興道封路已經個幾月。黃國引述政府部門日前話重開耀興道前要先清理石塊，仲要用岩釘同噴漿等鞏固，緊急工程需時約6個月，仲要半年時間，佢期望政府盡力加速工程，喺安全首要嘅前提下，盡早重開耀興道。

話時話，耀東邨山泥傾瀉情況嚴重，另一名議員郭偉強今朝就約埋發展局、土力工程處同路政署等官員，視察耀興道冧山泥斜坡修復工程嘅情況。佢話部門同意定期發放復修計劃嘅資訊，亦會盡快推展工程，而馬路同地下設施要清理現場後再作評估。