立會設施禁作區選活動　議員違規將發警告信　向選管會廉署備悉

區議會換屆選舉提名期由本月17日至30日，並於12月10日進行投票。立法會秘書長向議員發出通告，指鑑於立法會行政管理委員會 管理的立法會處所，包括綜合大樓及中信大廈立法會辦公室的設施屬公共資源，用作支援議員處理與立法會有關的事務，該等設施不應用於競選活動。

通告中指行管會已決定，按照一貫做法，由選舉提名期開始至所有選舉結果公布的期間，在立法會處所的所有範圍內禁止進行選舉的競選活動，包括禁止在立法會處所為促使或阻礙候選人在選舉中當選而進行的一切競選活動，包括但不限於新聞簡報會、分享會、影片拍攝、拍照活動或任何其他形式的宣傳活動；及秘書處不會接受議員預訂兩間新聞發布室、記者採訪室及所有會客室作舉行競選活動之用。

秘書處強調若有違反上述指引的情況，將向有關議員發出警告信，並將函件副本抄送選舉管理委員會及廉政公署，供其備悉。

同時提醒議員就上述選舉使用立法會處所設施時，須遵守相關法例及規例，包括《選舉(舞弊及非法行為)條例》(第554章)中有關選舉開支和選舉捐贈的規定，以及選管會根據《選舉管理委員會條例》(第541章)發出的相關指引。