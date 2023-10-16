消防車撞死單車男被控危駕致死　司機拒認罪辯稱受強光影響

一輛消防車2020年在西貢公路近白沙灣路段，撞到一名正踩單車的六旬外籍男子，單車，被捲入消防車車底，傷重不治。肇事消防車司機被控危險駕駛引致他人死亡，他不認罪，案件今天（16日）在觀塘裁判法院開審。辯方表示，爭議點是有強光直接射入被告眼睛，他受強光影響致事件發生。另外辯方會提出，被告患乾眼症及早期青光眼，而被告駕駛時對此不知情。

54歲被告姚志明，被控於2020年12月6日，在西貢公路近白沙灣教堂公廁，在道路上危險駕駛車輛登記號碼為F2312的消防車，引致RESTREPO Benjamin死亡。辯方甫開庭便重申，被告願意承認不小心駕駛罪，但不承認危駕罪。控辯雙方承認事實指，死者是美籍哥倫比亞男子，終年約60歲，他當日送往將軍澳醫院搶救，因身處受傷，證實死亡。

姓陳消防隊長供稱，當日下午他及數個消防員完成攀山拯救行動，由被告駕駛消防車返回順利消防局，路面乾爽，天朗氣清。當消防車駛至涉案地點時，他感覺到消防車突然微微轉左，速度不是很快，之後便撞上了一些東西。消防車沒有即時停下，而是繼續駛前撞防撞欄，最後剷上石壆始停下。他們先後落車，發現死者身處車底中間。陳憶述，事發後約15分鐘，被告表示頭暈不適。

案件編號：KTCC 920/2021