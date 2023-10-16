林卓廷等7人涉元朗暴動　法官接納控方片段呈堂　本周三正式開審

前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，一同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，該7人的案件今早(16日)於區院再訊，並處理控方要求呈堂，有關案發當日案發地點以外地方發生的事件之片段。眾被告表明反對呈堂，認為與本案並不相關，控方則力陳有助法庭理解當時背景，見到執法部門與不同地點要布置人手處理事件，但眾被告仍「專程」走入元朗挑釁該處的人士。法官陳廣池最終接納片段呈堂，並指片段與案件確有關聯，不會對各被告造成不公。案件將於周三（18日）正式開審。

7名被告包括林卓廷(44歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。7人今早均表明否認控罪。

有關播放片段的爭議，控方指該些均為事發當日的新聞片段，橫跨不同時段及地點，由下午至凌晨，當中包括上環中聯辦外、灣仔、中環、銅鑼灣及元朗其他地方等發生的不同事件，片段共長70多分鐘。控方指各被告大部分並非居於元朗，亦知道當時早有元朗區內人士稱要保衞家園，林卓廷亦曾致電元朗警區的警司詢問該處情況，對方表示不要往元朗火上加油。但眾被告仍「專程」入元朗，出現在該處挑釁他人，片段可作為背景，亦可用作考慮辯方辯護理由，故有相關性。法官裁決指，就暴動罪，法庭有需要有一定司法認知，需知道當日發生的事，不能抽離現實，本案雖在元朗發生，但不代表毋須考慮該處以外發生的事。片段中的事件確曾有發生而作為區院法官會公平處理片段，不會有偏頗立場。法官最終接納該些片段均可呈堂。

案件編號：DCCC 1106/2020，DCCC 1132/2022