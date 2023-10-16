因應2019年區選混亂　當局指票站將增紀律部隊當值

區議會年底改選，立法會政制事務委員會今日（16日）討論相關選舉安排。會上有議員批當局處理「三會」提名為「唧牙膏」，做法混亂，恐造成不公平現象。政府回應指，早前有不同政府部門分別回應，或令訊息不全面，強調現時安排「有足夠」渠道令有意參選人爭取提名。因應2019年區選的混亂情況，當局透露今次選舉所有票站將至少有一位紀律部隊成員當值。

社福界議員狄志遠指是次選舉增加提名程序，形容當局處理有關程序為「唧牙膏」，做法「混亂」，有部分人很容易取得提名，有部分人至今仍尋找提名，憂造成不公平現象，問到政府能否推出措施便利有意參選的人接觸「三會成員」，惟現時情況猶如「半隔絕」。

當局回應指早前有不同政府部門分別回應，或令訊息不全面，重申現時安排「有足夠」渠道令有意參選人爭取提名，至於有意參選的獨立人士，政府亦會將有意聯絡的請求轉達「三會成員」，但最終是否給予予提名視乎相關人士決定，認為沒有不公的情況。

狄續追問今次對新參選的年輕人是否有不公，當局回應「三會秘書處」有轉達相關意願予「三會成員」，又舉例即使提供手機號碼，如果有陌生人致電都可以拒絕接聽。

議員簡慧敏和陳永光均關注當局如何增加投票率和宣傳工作，當局指會分階段推出宣傳策略和計劃，一步一步推高選舉紛圍，避免造成宣傳疲勞，當局未來有「區選進社區」活動，會深入社區與市民宣傳區選的好處，亦會在「香港夜繽紛」設立宣傳區議會選舉攤位和市民接觸，令市民知道新治理體系的好處，做到「推動夜市，夜市推動區選」，形容為「幾好㗎呢個」。

當局續稱，將在紅磡海底隧道、金鐘等多個人流密集的地方懸掛64大幅大型宣傳橫額，而全個政府班子會拍片號召市民參選，亦有在社交平台落廣告，目前曝光已超過800萬次。