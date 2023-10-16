網上發貼煽惑他人襲擊電視台員工　審計員今被判囚10個月

任職審計員的男子被指在半年內兩度於網上討論區的貼文，涉嫌發表懷疑煽惑他人襲擊電視台新聞部員工的留言，被控煽惑襲擊等兩罪。被告否認控罪，經審訊後被裁定兩罪罪成，今（16日）被區院暫委法官崔美霞判監10個月。法官指新聞自由是社會重要一環，不容許襲擊前線新聞工作者，從而向新聞部施壓，影響報道方向，故須判處監禁。

男被告范仕文(29歲、審計員)被控1項煽惑他人普通襲擊及1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害。控罪指他分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司(無綫電視)新聞及資訊部職員。

控方案情指，2019年11月8日有人在網上討論區發布一則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」的貼文，被告就其中兩個針對無綫新聞兩名員工的貼文，以其連登帳戶作回覆指「唔洗分咁細 成個tvb新聞部見一個打一個」；2020年5月8日，有人又於連登發布「cctvb ×你老母明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的貼文，被告以其帳戶留言稱「舊年一早已經講緊要打×班×× 」，及回應他人的留言稱「我不嬲都認為要打斷班××手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞 」。2021年7月28日，被告遭執法人員拘捕，警誡下承認曾發布涉案留言。

案件編號：DCCC 435/2022