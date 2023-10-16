電費加幅超出基層市民承擔　陸頌雄促政府減兩電准許利潤2%

近年電費多次加價，有議員指中電及港燈近年的電費加幅已超基層市民的可承擔範圍，稱要做到「減電費，保民生」，而兩間電力公司垂直一體式經營導致自然壟斷，買方未有議價空間，促請政府適度地減少1至2%准許利潤、檢討《管制計劃協議》重大事故加重罰則。

議員陸頌雄引述《東方日報》報道表示，燃料與電費受外部原因上升，加上准許利潤保證兩電沒有誘因壓低電價，現時電費非常不健康，而香港電力市場屬於絕對 「自然壟斷」，買方完全沒有議價能力，兩電也將市場風險100%轉嫁給消費者，疫情期間也沒有主動減低調低利潤比例，沒有承擔社會責任。他又指現時市民「能源貧窮」，導致他們不敢開電器、冷氣，甚至風扇都要小心開。

針對現時電費價格昂貴，他指內地環保零碳電力發展蓬勃，以南方電網為例，零碳能源佔整體電力52%，深圳和廣州的平均電價為每電6-7毫人民幣，而若兩電向內地買電，就可以減少投資發電機組而增加的固定資產平均淨值，減少基本電費加價的壓力，兩電也應適度地減少1至2%准許利潤，既不會影響供電的穩定性，又可避免固定資產過度膨脹，亦要增強對公眾的透明度，促使两電向公要營運及財務資料，方便公眾和議會監測兩電。

就引入第三方供電方面，他指政府應透過新發展區作試點，如新田科技城，以提升政府的議價能力。他又斥《管制計劃協議》獎罰機制為「奇葩」制度，導致早前有事故停電後反而獲得550萬港元，他認為壟斷的電力公司，提供穩定電力、盡快維修是「天經地義」的事。

就兩電壟斷發電、輸電、配電過程導致買方沒有議價空間，香港理工大學電機及電子工程系教授勞偉籌表示，如果要打破局面，需要準備好完善的輸電配網，且從籌備開始起碼需要7至8年，也要在各區興建電塔，而就引入新公司方面，他指電力投資好大，質疑是否有公司有能力加入。他引用新加坡作為成功例子，指新加坡從1995年開始做立法工作，2009年打破局面，稱香港也要做好配套措施。