港成人敗血症死亡率呈升勢　四分之一人病逝與其相關

敗血症是身體對感染出現異常反應而引起的致命疾病，香港中文大學醫學院最新發現，本港近年成人敗血症的發病率與死亡率，皆呈上升趨勢，而本港每4宗成人死亡個案中，便有1宗與敗血症相關，形容情況令人擔憂。是次研究詳情已在國際醫學期刊《臨床感染疾病雜誌》發表。

大中醫學院是次研究參考2009年至2018年間，超過1,300萬例於公立醫院求診的成人電子病歷紀錄，以估計香港成人敗血症的負擔。有關病歷須具有推測受感染的臨床證據，包括臨床病菌培養和接受抗生素治療，以及出現併發急性器官功能障礙，才會定義為敗血症個案。

中大醫學院麻醉及深切治療學系博士研究生張真赫表示，是次中大研究是繼美國後，首個使用基於人口電子病歷的監測數據作估計敗血症影響。相比大部分敗血症流行病學研究，主要參考病人出院資料紀錄庫或死亡證中的代碼，今次評估方法高度準確，且更客觀。

研究結果發現，敗血症發病率每年增加2.8%，由2009年的每10萬人有624例，增加至2018年的每10萬人有759例。同期內，敗血症死亡率則每年增加1.9%。從每10萬人有142例，增加至156例。研究同時發現，敗血症在所有死亡個案中所佔的比例不斷增加，年增長率為3.9%。單是2018年，27.8%成人死亡個案中與敗血症相關。而敗血症成年患者中，最常見的三個受感染部位，分別是呼吸系統、泌尿系統和消化系統。

中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴指，研究結果凸顯敗血症對本港社會造成的沉重負擔。隨着敗血症在本港愈來愈常見，患者病後的痊愈情況在過去十年也沒有太大改善，認為情況令人擔憂。他提醒，市民對抗敗血症，關鍵是及時治療，若發現發燒、咳嗽帶痰或排尿灼痛等受感染症狀，或者出現寒顫、神志不清、嚴重呼吸短促、排尿減少、頭暈和皮膚變色等，應盡早求醫。