三隧分時段收費敲定12.17實施　較原建議延遲一周

港府上周原先建議，三條過海隧道今年12月10日起「分時段收費」。惟相隔不足一周，當局今(16日)公布，新收費方案將改為12月17日清晨5時起實施。運輸及物流局已訂立相關修例，並將於後日（18日）立法會復會首日提交，進行先訂立後審議的程序。

當局指，政府十分重視宣傳教育工作，為了在立法程序完成並正式確定生效日期後，預留充分時間廣泛宣傳，以便公眾可透過多渠道，了解分時段收費的具體安排，政府決定改期實施分時段收費，務求有序順暢地實施。

運輸及物流局發言人說，政府一向的目標是在今年內實施分時段收費。自今年3月公布三條過海隧道的收費方案開始，政府已積極開展宣傳活動，讓駕駛者掌握方案的詳情及早作好準備。政府會在立法程序完成並正式確定分時段收費的生效日期後，進一步加強宣傳，讓公眾充分掌握具體的收費安排。當局會安排包括新聞發布會、電視宣傳短片及電台宣傳聲帶、社交媒體／網上宣傳、資訊「懶人包」、在「香港出行易」流動應用程式新增查詢過海隧道費功能等。