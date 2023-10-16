運頭塘邨持氣槍射爆車窗盜竊　男賊潛逃近8個月墮法網

今日2月22日凌晨4時許，執法部門接獲大埔運頭塘邨居民報案，指在屋邨停車場發現2名可疑男子，懷疑圖謀不軌。人員接報趕至，當場擒獲一名姓李(43歲)男子，其同黨則趁亂逃去。人員在李男身上檢獲一把氣槍、一罐壓縮氣體及一些BB彈，相信有人用氣槍射爆停車場內2輛私家車的車窗進行盜竊，分別偷走一副太陽眼鏡及約值2,000港元的智能手錶，即時拘捕李男。

大埔區執法人員經深入調查，以及翻查大量閉路電視和行車紀錄儀片段後，前晚(14日)約7時在區內巡邏期間，截查一名懷疑涉案的29歲男子，從其身上搜出一支懷疑仿製槍械、小量懷疑毒品、一批懷疑毒品吸食工具及懷疑可作非法用途的工具，另在他的住所搜出懷疑犯案時所穿着的衣物。經調查後，以涉嫌刑事毀壞、車內盜竊、管有仿製槍械、藏有危險藥物、管有非法用途工具及管有適合用作吸食危險藥物的工具將他拘捕。

調查顯示，被捕人士涉嫌與今年2月區內一宗刑事毀壞及5宗車內盜竊案有關，懷疑他用氣槍射擊及毀壞車窗並盜竊，涉及現金款項逾1萬港元。被捕人士現正被扣留調查。