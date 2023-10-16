電子點餐勁落後　香港創科得個噏

香港向來以國際大都會自居，惟科技發展、應用往往慢人一拍，單是內地盛行多時的餐廳手機點餐，本港現時仍尚未普及。正當港人蜂擁北上飲食、本地食肆愁無生意之際，《東呼即應》跟進訪問多名本地飲食業界代表。儘管業界紛紛同意電子點餐乃大勢所趨，既提升效率，又能紓緩人手不足壓力，但奈何政府支援不足，導致本港美食之都的地位亦隨時不保。

「現時是電子產品時代，慣了喜歡凡事用智能手機做。」市民陳小姐外出用膳，早已得「掃CODE」點餐，甚至會幫助身邊不熟悉操作的朋友點餐。然而，市面並非所有餐廳都提供手機點餐。

《東呼即應》早前走訪多區食店，有餃子店負責人麥生表示，現時食店在2個月多前起引入手機點餐，相關系統花費約數千元，認為既方便又慳人手，除非有客人不懂點餐，才會替他點餐。惟另一間點心店，目前仍不支援手機點餐。職員譚小姐解釋，食店較多大年紀的顧客，他們無辦法電子點餐，故未有考慮引入，並保留點心紙點餐做法。

食店要引入電子點餐，成本向來是一大考慮。餐飲界公關林柏希分享，他的店舖今年引入手機點餐時，共花了3萬多元添置設備及購買軟件，「也有些屬於比較無形難計算的成本，例如製作點餐系統上的美食照片、培訓員工使用電子點餐系統等」。他認為，電子點餐具成本效益，「我沒有刻意減少人手，但人手分配上的確變得更彈性」，店員能較專注上菜、顧客服務等。

林柏希認為，電子點餐是大勢所趨，「好處是餐廳可清楚得知食客喜歡點的食物，而不是受到員工游說或追加銷售而點選」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，全港整體有約18,000間食肆，大部分屬中小型，甚至微型食肆，「未必有知識或需要設立電子點餐」。他估算，現時全港僅3成食肆已採用電子點餐，大多是規模的食肆或酒樓。

黃家和認為，電子點餐已成趨勢，可減省人手又有效率，並相信現時許多人，尤其是年輕人，全部已有手機，只有部分長者人士可能不適應電子點餐。他又認為，電子點餐不乏好處，特別是菜色繁多的餐廳，電子點餐時可直接揀選，代替印刷菜單，對衞生又有幫助。他相信未來餐飲業的發展會走向電子化，屆時AI（人工智能）、電子工具等將會更為普及，並期望政府能提供支援，大力支持及教育行業。