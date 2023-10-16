政Whats噏：湯家驊遊新彊跣鑊甘　跌斷肋骨嗌「痛得要命」

立法會休會期就快結束，政府、立法會都正進入全面運作階段，喺政界繁忙嘅時候，身兼行政會議成員嘅湯家驊去咗新疆旅行，所謂「天有不測之風雲，人有霎時之失魂」，佢旅途中落山嘅時候唔小心跣親，仲搞到兩條肋骨裂咗。呢次可謂跣鑊甘嘞！

湯家驊喺社交平台貼文話去到新疆喀納斯禾木村，朝早跑上山睇日出同晨霧，落山時一唔小心跣親，話自己「痛得要命」，即刻返去烏魯木齊嘅市中醫醫院，佢大讚當地醫院正過養和醫院咁話，事關嗰度效率非常高，由見醫生，到做電腦斷層掃描、診斷同攞藥只需要唔到一個鐘。

佢仲懶風騷咁，形容呢段經歷「又平、又快，正過喺養和（醫院）醫，分分鐘要使萬幾蚊！」之不過，佢就痛苦咁話依家兩條肋骨骨裂，醫生建議佢要休養幾個禮拜先可以落床啦！

咁黑仔都唔係第一次架啦，香港之前受500年一遇大雨影響，天氣持續唔穩定，港島出現水浸，湯家驊就話自己辦公室漏水，天花漏水滴落佢頭頂，搞到佢好狼狽，辦公室內舖滿報紙，電腦側邊放咗一把撐開嘅遮，地下放咗兩個用來裝天花板漏水嘅水桶，怪唔之得話自己「工作要擔遮也是第一次」，又話自己都唔夠膽開工，真係衰到貼地。

身為行會成員竟然話唔夠膽開工，可見佢口沒遮攔，其實都早有前科，仲畀人大大巴摑添！佢之前喺社交平台話撰文，話「在政治環境方面，新加坡不比特區（香港）更民主」，同時批評新加坡一黨專政，對言論自由和人權嚴重壓抑。」不過，有學者批評佢呢個講法無理，認為新加坡雖無經過政黨輪替，但唔代表是一黨專政，直斥佢嘅言論要根據事實評論咁話。

又例如近期社會上就收回高球場部分土地興建公屋嘅事宜上起爭議，本身擁有香港哥爾夫球會會籍嘅佢公開反對政府倡議，但其實佢身為行會成員又擁有高球會會籍，有學者話存在嚴重嘅利益衝突，對相關事宜作出評論一啲都唔恰當，又反映他佢無考慮基層嘅苦況。