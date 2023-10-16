錦華坊雞蛋麵防腐劑超標　佳之選瑤柱麵再違規　食安中心令停售

食衞署食物安全中心今日(16日)公布，在兩個預先包裝的麵樣本中，驗出含有防腐劑二氧化硫，惟兩個樣本的食物標籤均未有標明有關添加劑的作用類別及名稱；其中一個預先包裝雞蛋麵樣本的防腐劑二氧化硫含量，更超出法例標準。中心呼籲市民應停止食用受影響批次產品，業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。

發言人指，食安中心通過恒常食物監測計劃，從柴灣某超市檢取了錦華坊「香港製造雞蛋味麵」的樣本作檢測，結果顯示樣本的二氧化硫含量為百萬分之六十一，超出法例上限的百萬分之二十。另食安中心早前發現一個佳之選「瑤柱麵」樣本含二氧化硫，雖含量低於法例列明的最高准許含量，但樣本食物標籤未標明有關添加劑的作用類別及名稱；跟進調查期間，食安中心再從超市抽取同牌子另一批次的瑤柱麵樣本作檢測，結果發現類似違規事項。

食安中心事後已知會涉事商戶及製造／經銷商上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關製造／經銷商已按中心指示，對受影響批次產品進行回收。目前，調查仍在進行中。食安中心提醒業界，在食物內使用防腐劑須遵照法例規定，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。