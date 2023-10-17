考評局昨派發DSE證書　更正申請截止12月31日

香港考試及評核局由昨日(16日)起向約4.8萬名2023年考生派發中學文憑試(DSE)證書，學校考生需按所屬學校安排領取證書，自修生的證書則會透過郵遞寄出。考評局提醒，考生收到證書後應仔細核對個人資料及各科科目或分部成績，如需更正資料，可於今年12月31日或之前提交申請。

考評局表示，今年7月放榜時派發的成績通知書只列出考生的暫定成績，部分考生經過成績覆核後，成績等級會獲提升，而DSE證書所載則是考生的最終成績，是考生日後升學或就業的重要資歷憑證。此外，並非所有曾報考2023年DSE的考生均會獲發證書，考生必須最少在其中一科考獲第1級(甲類學科)／達標(乙類學科)／e級(丙類學科)水平，才會獲發證書。

考評局提醒，考生收到證書後，應仔細核對個人資料及各科科目或分部成績，如考生需更正資料，可於今年12月31日或之前，把證書與填妥的更正資料申請表格一併交回考評局，毋須繳付費用；若考生於2024年1月1日至3月31日期間提出更正申請，則須繳交費用278港元；至於在2024年3月31日後所提出的申請，局方則將不再接納。