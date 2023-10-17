東九龍送外賣結緣　組隊首報單車節　周日勇闖「三橋三隧」

數名外送服務公司車手因單車而結緣，他們將衝出外送工作的九龍東區，於下周日（22日）參加由旅發局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」的「50公里組」非競賽項目，首度踩上「三橋三隧」，一同馳騁公路跨越本港6區，盼享受沿途風光之餘，並發揮其外送服務車手的優勢，完成個人目標。

從事平面設計師的John和服務業的Stephen於3年前受新冠疫情影響而工作量大減，開始用單車來當「生財工具」，擔任外送服務車手幫補生計。外送工作沒令他們厭倦踩單車，反而愈踩愈享受。John稱，設計師工作令他經常要在電腦前追趕「死線」，工作壓力大；反而送外賣時踩單車，不但能紓壓、放空，更可賺取額外收入，寓工作於娛樂。

原本陌路的兩人因經常踩着摺疊單車穿梭九龍東區大街小巷送外賣而認識，於等訂單期間交換踩單車及維修單車心得。點頭之交變知心車友，閒時相約單車遊，由九龍灣踩單車出發經屯門、上水、大埔等圍繞九龍及新界一圈，路程約100公里。愛車的他們更開始接觸單車維修。John解釋車胎損耗大經常要更換，為了省下維修費參考網上教學影片，愈鑽研愈發現單車各部分都可再改裝，令車身更輕而踩得更順暢。

幾位外送服務車手得悉單車節設「50公里組」項目，二話不說報名參加。Stephen表示，平日因送外賣常在路途上碰面，今次是首次同場參加大型單車活動，形容機會難得。John則指「三橋三隧」平日不准單車進入，已一早準備運動相機拍下整個過程，目標是盡量享受路線及沿途風光。今屆單車節所經的「三橋三隧」，包括去年因季候風被迫改道，車手未能搭上的青馬大橋、汀九橋，以及昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道以及尖山隧道。