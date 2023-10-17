政Whats噏：黃丹晴玩大揭秘　區議員休息室咩最冇用

立法會前廳係議員嘅休息室，由於依家有搞前廳交流會，外界知道裏面除咗有個大銅鑼之外，都了解到室內嘅布局。之但係，有幾人知道區議員休息室係點啲嘅呢？即將任滿嘅屯門區議會副主席黃丹晴(Lemon)就玩大揭秘。

今屆區議會喺即日起停止運作，而Lemon趁住尋日(16日)喺停止運作前最後一日，喺社交平台貼文話喺議員生涯完結前，想畀市民睇吓究竟區議員實質係做緊啲乜嘢，於是上載咗呢咗大揭秘嘅短片。

講咗咁耐，到底要揭乜嘢秘密？就係傳說中嘅區議員休息室。Lemon話好多個區議會都會有正副主席房，佢好羨慕，原因係屯門係冇正副主席專用房，只係得一個連議員都要開會先入得嘅休息室。

入到休息室，Lemon指住一排儲物櫃，儲物櫃放咗乜嘢？唔通係放手機，會議係開放旁聽，都冇乜秘密可言。開估！佢打開櫃門，見到裏面有兩個盒狀物體。乜嘢嚟？原來係充電器。Lemon話自從開會人數少咗之後，開會時間亦少咗，自然都少時間逗留喺度，都唔使放充電器嘞！

儲物櫃隔籬係一排書架，上面放滿書。Lemon話以前都會望下啲書嘅標題，依家都好少睇，因為冇時間睇。跟住再望過去，有幾部電腦，Lemon形容係冇人用嘅電腦，任內似乎只係見過一個人用過，就係前區議員朱順雅。

房中央放咗張枱，Lemon話通常區議會主席會啲嘢食放喺枱面，例如西餅同飲品之類，依家開會時間短咗，西餅之類就免嘞，但仲會放啲枝咗水同飲品，跟住佢仲有啲嫌棄咁話「唔知放咗幾耐？」

呢條短片只係第一波，Lemon預告大揭秘會陸續有嚟。咁下次係邊度呢？