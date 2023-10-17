新版「康體通」11.9啟用　10月底起實施過渡安排

康文署今日(17日)公布，全新智能康體服務預訂資訊系統(SmartPLAY)將於11月9日上午7時正式啟用，取代現有系統(Leisure Link)，並將沿用目前「康體通」中文名稱。

新系統除設有基本的預訂功能外，亦提升容量以同時容納更多用戶登入系統，由現時約1000人增至10,000人。另外，用戶可享受個人化服務，例如根據個人喜好接收電子通知、有關已取消及釋放回系統再供預訂的段節、以及查閱抽籤結果、退款申請情況等。用戶亦能夠接收因惡劣天氣引致場地需緊急關閉及/或康體活動需要取消等資訊，並享用多種電子支付方式。

新舊系統11月6日至8日進行資料遷移、報告核對和線上數據驗證、覆檢所有系統設備，包括網絡安全保護設備，以確保新系統運作正常，這三日期間登記亦會暫停。為確保順利過渡，康文署10月底至11月中實施過渡安排。

康文署提醒市民，所有人士必須預先登記及完成認證，方可使用新系統報名參加活動和租訂設施；原有用戶亦須重新登記。現時超過20萬人已登記成為新用戶，包括約10萬名舊系統用戶，大約佔現有活躍用戶的四成。為了讓更多市民可以及時登記新系統以使用康體服務和設施，康文署決定略為調整推出新系統的日期至11月9日。