持「行街紙」越南漢褲袋藏子彈　無牌管有彈藥罪成囚2年

持「行街紙」的越南漢，去年被發現身攜一發實彈，被捕後聲稱當子彈是護身符。他今（17日）在西九龍法院（暫代區院）承認無牌管有彈藥罪。法官指，被告把子彈從越南運來香港，令情節更為嚴重，判罰須具阻嚇性。考慮到相關案例、被告認罪，判被告入獄2年。

現年24歲歲越南籍被告NGUYEN Quoc Thien，越南出生，高中畢業。庭上透露，被告在越南因生意失敗欠債，被債主追打，遂偷渡來港，並以免遣反聲請留港。控罪指他於2022年10月21日，在深水埗基隆街216號地下外管有彈藥，即一粒7.6x25毫米口徑彈藥，而他沒有持有該等彈藥的管有權牌照。

案情指，當日凌晨約1時許，被告走入案發地點對開後巷，執法人員覺得可疑，遂上前截查，結果在被告褲袋中，搜獲涉案彈藥。被告警誡下指，彈藥是在越南獲得，他當作前往香港的護身符，來港後卻忘記把它掉去。檢驗後，證實彈藥是實彈。法官判刑時指，雖沒證據顯示被告準備使用，惟被告隨身帶着致命軍火，子彈一旦落入不法之徒手中，或造成危險，形容是具極高潛在風險，以3年監禁為量刑起點，因認罪減刑至2年。

案件編號：DCCC 47/2023