岑智明指鐵路運行不宜硬性與9號波掛鈎　倡參考國內外風速標準

早前颱風「小犬」襲港時天文台一度發出9號信號，令港鐵按機制停駛露天路段，導致大批市民滯留車站引起混亂。天文台前台長岑智明再在報章撰文解釋，世界各地的鐵路服務，都採用鐵路沿線的實時風速數據，及大風預警系統來做營運決策，舉例指內地高鐵的標準規定，當沿線風速超過每秒30米，即相當於接近10號風球的風力，列車才須停止運作。他認為港鐵可借鏡內地及國外鐵路的運行風速標準，在風速低於每秒30米時限速運行，不宜硬性與9號風球掛鈎，甚至定期修剪及砍伐可能影響線路安全的植物。

岑智明指，小犬襲港當日，大嶼山、新界及九龍陸上最大風速在每秒20米以下，港鐵應該有不少的安全餘量運作大部分露天路段，認為港鐵可以借鏡內地及國外鐵路的運行風速標準，在風速低於每秒30米時限速運行，重申鐵路運作不宜硬性與9號風球掛鈎。

不過，港鐵開始硬性規定露天路段運作與9號風球掛鈎，源於大風引致塌樹而影響鐵路架空電纜。岑智明指，塌樹也可以在強風及烈風情況下發生，即相當於3號及8號風球的風力，表明問題不可能簡單地與風球掛鈎就能夠解決。他認為港鐵或可參考國內《高鐵安全防護管理辦法》，在高速鐵路線路安全保護區內，禁止種植妨礙行車瞭望或有倒伏危險、可能影響線路安全的植物；對已種植的，應限期遷移或修剪砍伐。