擬改DSE歷史科分題分數佔比　考評局零諮詢捱批後撤回

考評局上周六(14日)舉行中學文憑試(DSE)歷史科簡報會，據悉，會上有考評局評核發展經理突然公布，明年可能改動試卷分題的分數分布，稱新安排將更有效照顧學生學習差異，並指已諮詢業界意見；惟現場一眾老師均批評當局無諮詢前線意見，倉促改動或對考生造成不公平，最終考評局代表臨時撤回相關決定。

至今日(17日)，考評局回覆傳媒查詢時表示，由於不少教師表達疑慮，故改動歷史科試卷分題的分數分布的建議，不會於明年文憑試實施，並會再聽取學界意見。局方又指，有社交平台刊出聲稱歷史科教師對簡報會的意見，當中以侮辱女性的字眼辱罵職員，對此深表遺憾，並予以強烈譴責，亦會研究是否採取適當跟進行動。

文憑試歷史科設有兩份試卷，當中卷一設4條歷史資料題，考生可選答3題，各題目有3條分題，按慣例分別佔3分、4分及8分；卷二則設7題論述題，考生可選答2題，一般每題佔25分。根據考評局簡報會上原擬定的新方案，卷一計劃改為佔3分、5分及7分；卷二則改為每題設2個分題，分別佔10分和15分。

有出席簡報會的歷史科教師直斥考評局是次做法「離譜」 ，稱在場老師事前均不知悉新安排；又指一般考評新改動最快3年後推行，以免對現屆考生造成影響，惟今次局方一反常態，惹起在場數百位老師不滿及鼓譟。他續指，考評局代表與試卷主席在台上商討後，最後稱由於聽到老師們意見，決定取消新安排，局方又強調是次屬諮詢性質，並非作出公布。