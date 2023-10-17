議員籲延長居屋按揭貸款保證期至40年　有助激活二手市場

為助市民置業上樓，以及減輕每月供樓負擔，有多個政黨及團體先後曾建議政府，研究延長居屋按揭貸款保證期。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，提出延長保證期並非新鮮事，多年前都曾建議由25年延長至目前的30年，以加快居屋流轉；惟他指，居屋樓齡一直增長，認為不需要一次過將保證期延得太長，建議首先延至40年，之後每隔一段時間再檢討，確保房委會在合理可控風險範圍內，有效刺激居屋二手交投量。

梁文廣又指，不少有計劃置業的年輕家庭，目標都是申請「白居二」，但即使他們找到心水樓盤、價錢又適合，銀行都可能會因為保證期問題，而未能做到「居屋925」計劃，即是九成按揭、分25年還款，最終窒礙他們置業目標，以及影響居屋二手市場的成交。他舉例指，有家庭計劃購買2000年左右落成的「白居二」單位，結果因保證年期太短，銀行雖然可提供九成按揭，但只可分13年供款，導致買家每月要供3萬多港元。

梁文廣又表示，銀行決定是否批出按揭貸款時，會較依賴保證期，即使買家萬一斷供，都有政府「補底」，而過去出現這類情況的個案不算太多，根據資料顯示30多年來，政府只是動用了8至10億港元，相比收回及拍賣私樓銀主盤的情況，形容情況是天壤之別，因此對房委會而言，他認為延長保證期只牽涉文件上的風險。