政Whats噏：立會明復會　議員離開逾1個鐘要WhatsApp申報

近期議員嘅工作備受關注，建制派「班長」廖長江更曾發千字文嘅「溫馨提示」，亦煞停咗「立會好聲音」。立法會聽日(18日)復會，班長近日又再下達新命令，包括地區直選、功能組別和選舉委員會界別，喺大會、內會同財會3個重要會議上，非記名表決至少要有一半議員在席，而喺大會舉行期間，議員有事要離開大樓1個鐘以上，就要透過WhatsApp群組申報。

事實上，喺發生咗民政專員黃智華嘅晚宴風波，同埋將會舉辦「立會好聲音」之後，班長已經發千字文叮囑議員要減少應酬、唱歌表演，又提出每年質詢近10次等指標。雖然有部分政圈中人都私下認為部分要求難實行，但班長近日就聯同內會主席，同一班功能組別及選委會嘅議員舉行協調會議，期間再下達新值勤要求。

好似大會、內會及財會等3個重要會議上，非記名表決至少要有一半議員在席，所屬板塊亦都要再細分，好似直選、功能界別和選委界，3個界別都要有至少各一半議員現身。

唔單止重要會議要有至少一半議員現身，喺大會舉行期間，如果議員有嘢做要離開大樓1小時以上，同業界開會、落區、工作午膳等，就要透過WhatsApp群組申報，用嚟統計出席人數。

有出席協調會嘅議員就透露，協調會上無人對班長嘅指示提出反對，但有部分人就有提出情景題，譬如日後需唔需要議員輪更食飯咁，不過未有結論，又認為班長嘅指示係好因為投票同出席係議員責任，咁樣可以畀公眾見到，又話其實議員喺大會期間即係唔喺位其實都係處理嘅立會事務喎。

雖然功能組別同選委就坐低開咗會，但據悉一班直選議員截至目前都未有正式坐低開會傾過，但班長就有透過WhatsApp群組提醒佢哋，群組入面亦無人對呢件事有意見。有直選議員就認為要求唔係特別難做，以往未有就出席會議定指標咪跟自己意願，「依家方向清晰咪跟方向做」。

另外，有消息人士透露有政黨成員亦被「強烈建議」以後逢星期三同四唔好離開立法會，即使係區選大戰在即都無辦法，意味該黨嘅議員難以喺呢兩日為「地區兄弟」拉票，新安排或者會影響選情。該政黨對呢個安排都慨嘆話講到佢哋好似唔做嘢咁，但該政黨嘅要求都畀一般嚴。

過往唔少人都爭取在星期三或星期四騰出時間，落區、見各界人士，甚或官員，但喺命令出咗之後，有議員都話日後惟有作出取捨有啲去小啲。