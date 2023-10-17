房協收緊富戶政策　公屋租戶明年4月起須兩年一報

公屋資源珍貴，繼早前房委會通過收緊富戶政策，以及加強打擊濫用公屋措施，房協亦將採取多項打擊濫用公屋資源措施，當中包括非經常持續居住單位逾3個月，將被視為濫用、因虛假陳述被終止租約的租戶和18歲或以上家庭成員5年內禁止申請公共房屋；此外，明年4月將會優化富戶政策，適用範圍擴展至所有新租約租戶，受影響租戶須每兩年申報是否擁有香港住宅物業，倘已買樓則須在一個月內申報。

現時房協轄下有20個屋邨，涉及逾3.26萬個出租單位，房協稱今日(17日)會向單位租戶發信，通知分階段推行新措施及優化現有政策。據悉房協打擊濫用單位措施，重點包括因作虛假陳述、違反租約條款等而被終止租約的公屋租戶，以及其在租約內年滿18歲的家庭成員，房協將會通報房委會，有關人等會被禁止5年內申請公屋。

此外，現時房考約有2,700個租戶受富戶政策規管影響，房協自2018年9月引入富戶政策後，新租戶住滿10年後需每兩年申報入息及資產；若家庭狀況有變，例如增18歲或以上家庭成員，或轉換租約予非戶主配偶的住戶，即使租約未滿10年，亦須每兩年申報。房協決定由明年4月起調整富戶政策適用範圍，將擴展至所有新租約，包括轉換租約予戶主的配偶；因重建、寬敞、擠迫、「三代同堂長幼共聚居住計劃」等原因而簽訂的新租約住戶等。按照建議規定，新租約租戶須每兩年向房協申報戶主及所有家庭成員是否擁有香港住宅物業。房協另亦新增規定，倘戶主及所有家庭成員購入香港住宅物業，須一個月內向房協申報。